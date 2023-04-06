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В весеннюю кампанию 2023 года из Симферополя призовут в армию около 400 человек. Об этом «Крымской газете» сообщил военный комиссар города Александр Чепуренко.

– Около 50% останутся в Крыму, а остальные дальше Южного военного округа не отправятся, –сказал он.

Военком уточнил, что обычно призывников отправляют на Кубань и в Ростовскую область.

Начальник отдела призыва Крыма, подполковник Сергей Давиденко отметил, что большинство молодых людей останутся служить на полуострове. Некоторых же отправят в Западный и Южный военные округа.

– В зону проведения специальной военной операции крымчане, призванные в рамках весеннего призыва, направляться не будут, – подчеркнул Давиденко.