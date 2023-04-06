В Симферополе 7 апреля отключат свет на 17 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

7 апреля некоторые районы Симферополя на несколько часов останутся без света. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что электричество отключат на 17 улицах.

- Из-за ремонтных работ электричество планируется отключить с восьми утра до пяти вечера, - отметили в унитарном предприятии, отвечающем за снабжении столицы республики электротоком.

Где не будет света в Симферополе 7 апреля 2023:

улица Турецкая, 13а, 15;

улица Бабушкина, 2-30/61 , 1-29/94 ;

улица Киевская, 7;

улица Ладыгина, 2-20 , 1-17 ;

улица Мате Залки, 1/3-5/11 , 17А;

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 1-12;

улица Северная, 4-12, , 1-11 ;

улица Сотовая, 1-12;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Беспалова, 86-122А , 85-87 ;

улица Олега Кошевого, 64-80/2 , 85-105 ;

улица Народная, 66-78 , 53-101 ;

улица Ивана Туркенича, 28-32 , 19.

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