В Симферополе 7 апреля отключат свет на 17 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
7 апреля некоторые районы Симферополя на несколько часов останутся без света. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что электричество отключат на 17 улицах.
- Из-за ремонтных работ электричество планируется отключить с восьми утра до пяти вечера, - отметили в унитарном предприятии, отвечающем за снабжении столицы республики электротоком.
Где не будет света в Симферополе 7 апреля 2023:
улица Турецкая, 13а, 15;
улица Бабушкина, 2-30/61 , 1-29/94 ;
улица Киевская, 7;
улица Ладыгина, 2-20 , 1-17 ;
улица Мате Залки, 1/3-5/11 , 17А;
улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 1-12;
улица Северная, 4-12, , 1-11 ;
улица Сотовая, 1-12;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А-13 ;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Беспалова, 86-122А , 85-87 ;
улица Олега Кошевого, 64-80/2 , 85-105 ;
улица Народная, 66-78 , 53-101 ;
улица Ивана Туркенича, 28-32 , 19.
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