В Евпатории задержан курьер телефонных мошенников

Задержанный евпаториец был курьером, его задачей было забрать деньги у обманутых пенсионеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Евпатории задержан 22-летний местный житель, работавший на телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

– Аферисты использовали схему «Ваш родственник попал в ДТП». Они звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их родственник стал виновником аварии, после чего требовали денежные средства якобы за компенсацию нанесенного вреда пострадавшим, – говорится в сообщении.

Задержанный евпаториец был курьером, его задачей было забрать деньги у обманутых пенсионеров. Полицейские изъяли у него телефон, на который он получал указания от куратора.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2, части 3 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество». Ему грозит до шести лет колонии. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.

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