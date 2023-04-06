Развожаев предупредил севастопольцев о громких звуках

Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о громких звуках. Об этом глава города героя сообщил в своем Telegram-канале.

В четверг, 6 апреля, сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы будут уничтожать большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Речь, в частности, идет о немецкой авиабомбе SD-250. Утром ее обнаружили в районе улицы Ерошенко. Уничтожение боеприпасов буде проходить ориентировочно с 16.00 до 18.00.

– Будет громко, поэтому предупреждаю заранее. В городе все спокойно, – отметил Развожаев.