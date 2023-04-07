В Крыму апрельский ветерок резвится и хулиганит на Параде тюльпанов 2023

Парад тюльпанов 2023. Фото: Оксана Бурлакова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма начался Парад тюльпанов 2023. Вот и задорный апрельский ветерок заглянул в Никитский сад, чтобы полюбоваться красотой весенних цветов.

Озорник резвится и хулиганит, тормоша тюльпаны, пытаясь играть с ними в догонялки. Но если воздушные потоки могут позволить себе свободный полет, то нежные растения стебельками-пуповиной крепко привязаны к матушке-земле.

- Феерия тюльпанов в Никитском ботаническом саду, - так автор назвала видео с Парада тюльпанов 2023.

Точнее слова и не найти, ведь феерия – это театральный жанр, изюминка, которого фантастические сюжеты и зрелищные визуальные эффекты.

Заглянули на праздник и пчелы. Правда крылатым труженицам не до красоты, они просто собирают нектар и пыльцу, чтобы обеспечить себя пропитанием. Вот и гости Сада уже задают вполне уместный вопрос:

- Где можно купить тюльпановый мед?!

Красота цветов быстротечная, хорошо, что уже известно лучшее время для посещения Парада тюльпанов 2023.

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