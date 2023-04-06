В Крыму с начала года выдали почти 3,5 тыс. сертификатов на получение маткапитала

В 2023 году в Крыму было выдано 3 472 сертификата на получение маткапитала Фото: Даниил ОПАРИН

В Республике Крым в 2023 году выдали почти 3 472 сертификата на получение материнского капитала. Об этом в прямом эфире, организованном центром управления регионом РК, рассказала заместитель управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования России по Республике Крым Людмила Пупышева.

– Всего с 1 января 2015 года оформлено 166477 сертификатов, – рассказала Пупышева. Она отметила, что с июня 2023 года в Крыму будет введена единая дата выплаты на детей до трех лет – 5-е число каждого месяца.

С 1 января 2023 года в России было введено «единое пособие», объединяющее ряд выплат для родителей детей до 17 лет. Людмила Пупышева отметила, что с начала года Соцфонд России рассмотрел 82 239 заявлений крымчан на получение пособия.

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