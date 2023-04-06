Бизнес ПСБ в Крыму растет кратными темпами: банк подвел итоги первого года работы на полуострове

Фото: пресс-служба ПАО «Промсвязьбанк»

Год назад – в апреле 2022 года – ПСБ запустил предоставление банковских услуг в Республике Крым и в Севастополе, став первой системно значимой финансово-кредитной организацией, зашедшей на полуостров. Банк подвел итоги первого года работы, важнейшим результатом которой стало повышение доступности финансовых услуг и предоставление банковских сервисов принципиально нового качества для жителей всего Крымского полуострова.

К апрелю 2023 года совокупная клиентская база Крымского и Севастопольского филиалов насчитывает 50 тысяч клиентов – физических и юридических лиц. Объем средств, размещенных на счетах клиентов, составляет порядка 9 млрд рублей. Кредитный портфель достиг 7 млрд рублей. ПСБ представлен офисами во всех крупнейших городах полуострова – Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Керчи, банкоматная сеть насчитывает более 70 устройств.

«ПСБ совершил прорыв на финансовом рынке полуострова, развернув сеть с нуля и предоставив населению, предпринимательскому сообществу и крупным промышленным предприятиям полный спектр современных, высокотехнологичных, соответствующих последним банковским тенденциям услуг. ПСБ – универсальный банк, поэтому мы предлагаем выгодные программы, в том числе с государственной поддержкой, во всех направлениях деятельности. Их востребованность со стороны крымчан мы ощутили сразу, а сегодня, спустя год, мы видим, что эта тенденция в полной мере набрала обороты, и доверие наших клиентов выражается в кратном увеличении и клиентской базы, и бизнес-показателей», – прокомментировала управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова.

ПСБ предоставляет на полуострове все виды услуг и активно наращивает бизнес по всем направлениям. Планомерно укрепляя позиции в сегменте работы с физическими лицами, банк кратными темпами увеличивает объемы привлечения средств граждан – портфель пассивов частных клиентов в настоящее время составляет 5,5 млрд рублей. Порядка 45% из них приходится на вклады. Клиенты доверяют банку в средне- и долгосрочной перспективе – особенно активно растет количество депозитов на срок от одного года и выше.

Широкая линейка кредитных программ способствует динамичному росту кредитного портфеля, который составляет почти 3 млрд рублей. Высокую востребованность – 86% портфеля – демонстрируют потребительские займы. Особое внимание ПСБ уделяет повышению доступности финансовых инструментов для своих клиентов и непрерывно внедряет самые современные цифровые сервисы. Так, порядка 31% потребительских кредитов крымчане получают через мобильное приложение и интернет-банк.

Подтверждая высокую социальную значимость для населения ипотечных программ, растут выдачи жилищных займов – более чем на 50% ежемесячно. Наибольшей популярностью у заемщиков пользуются «Военная ипотека», «Госпрограмма-2020», а также рефинансирование в ПСБ ипотечных займов, оформленных ранее в других кредитно-финансовых организациях.

Эмиссия банковских карт ежемесячно возрастает более чем вдвое, и к настоящему времени гражданам выдано 25 000 дебетовых, кредитных, зарплатных карт. Каждая пятая из них направляется держателю с доставкой – для удобства своих клиентов ПСБ предоставил им дистанционный сервис по выдаче карт. Наибольшую востребованность – 74% выдач – демонстрируют дебетовые карты «Твой кешбэк» и «Твой банк», предусматривающие широкий спектр выгодных опций и высокодоходную программу лояльности.

Благодаря разнообразному финансовому инструментарию и активной социальной позиции банк стал надежным финансовым партнером крупнейших крымских и севастопольских предприятий, бюджетных организаций, региональных органов власти, общественных и бизнес-сообществ. ПСБ одобрил ведущим застройщикам полуострова проектное финансирование более чем на 20 млрд рублей. Предприниматели заключили кредитные договоры на сумму более 2 млрд рублей. Клиенты из малого и среднего бизнеса открыли в банке более 3 тысяч расчетных счетов, а объем привлеченных средств от юридических лиц превысил 3 млрд рублей.

Среди наиболее востребованных у предпринимателей продуктов от ПСБ – расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, кредитование (в том числе возобновляемые кредитные линии), корпоративные карты, электронные банковские гарантии.

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