В Керчи будут отключать воду 7 апреля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 7 апреля, в Керчи будут отключать воду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма» информирует.

На пятницу запланированы ремонтные работы на запорной арматуре. Их будут проводить в районе остановки «Партизанский».

– С 9.00 до 16.00 (ориентировочно) будет снижено давление в системе, возможно частичное или полное отсутствие водоснабжения в районе Аршинцево и поселке Партизанский, – говорится в сообщении.

При необходимости в этих частях Керчи организуют подвоз питьевой воды. Оставить заявку можно по телефону: 8 (978) 097-47-79.