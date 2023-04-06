В Крыму уничтожили авиабомбу и три снаряда времен ВОВ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 6 апреля, в Крыму уничтожили авиабомбу и три снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

В Белогорске нашли два артиллерийских снаряда. В селе Журавки Кировского района обнаружили минометный снаряд, а также авиабомбу ФАБ-50. Все эти опасные предметы извлекли, отвезли на специальный полигон и уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – отметили в МЧС.

К обезвреживанию опасных предметов привлекли шестерых сотрудников и две единицы техники.