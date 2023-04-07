Крымское село Соколиное попало в топ-10 самых дорогих направлений для отдыха в мае 2023

В Соколином очень красивые места. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымское село Соколиное, как сообщили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, вошло в рейтинг самых дорогих направлений для путешествий на майские праздники 2023.

- На первом месте оказался поселок Хужир на байкальском острове Ольхон, где средняя стоимость ночи проживания 14 тысяч рублей. Второе и третье место - у карельских курортов Кондопога и Рускеала, - отметили аналитики.

Соколиному, которое находится в Бахчисарайском районе Крыма, досталось почетное пятое место, то есть золотая середина.

Нужно отметить, что главный критерий при составлении рейтинга - это стоимость аренды жилья, но как правило, в таких местах арендуются коттеджи и дома целиком.

Топ-10 самых дорогих направлений для путешествий на майские праздники 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):

Хужир, Иркутская область - 14000

Кондопога, Карелия - 12572

Рускеала, Карелия - 11000

Ломоносов, Ленинградская область - 10125

Соколиное, Крым - 8600

Коломна, Московская область - 8014

Суздаль, Владимирская область - 7304

Эльбрус, Кабардино-Балкария - 6554

Кировск, Мурманская область - 5762

Архыз, Карачаево-Черкесия - 5748.

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