Крымское село Соколиное попало в топ-10 самых дорогих направлений для отдыха в мае 2023

В Соколином очень красивые места.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымское село Соколиное, как сообщили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, вошло в рейтинг самых дорогих направлений для путешествий на майские праздники 2023.
- На первом месте оказался поселок Хужир на байкальском острове Ольхон, где средняя стоимость ночи проживания 14 тысяч рублей. Второе и третье место - у карельских курортов Кондопога и Рускеала, - отметили аналитики.
Соколиному, которое находится в Бахчисарайском районе Крыма, досталось почетное пятое место, то есть золотая середина.
Нужно отметить, что главный критерий при составлении рейтинга - это стоимость аренды жилья, но как правило, в таких местах арендуются коттеджи и дома целиком.
Топ-10 самых дорогих направлений для путешествий на майские праздники 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):
Хужир, Иркутская область - 14000
Кондопога, Карелия - 12572
Рускеала, Карелия - 11000
Ломоносов, Ленинградская область - 10125
Соколиное, Крым - 8600
Коломна, Московская область - 8014
Суздаль, Владимирская область - 7304
Эльбрус, Кабардино-Балкария - 6554
Кировск, Мурманская область - 5762
Архыз, Карачаево-Черкесия - 5748.
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