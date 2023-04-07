Керченская паромная переправа 7 апреля работает штатно

С ночи на 9 октября по 7 апреля через пролив перевезли более 97 тыс. единиц автотранспорта Фото: Дмитрий СТЕШИН

Утром в пятницу, 7 апреля Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, действующих штормовых предупреждений по проливу нет.

– Согласно прогнозу Росгидромета, 7 апреля ветер северный 5-10 м/сек, без существенных осадков, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км, волна 10-60 см, температура воздуха +10-12 градусов, температура воды в море +10 градусов, – говорится в сообщении.

Напомним, Керченская паромная переправа возобновила работу в ночь на 9 октября после теракта на Крымском мосту. По данным Минтранса РФ, с ночи на 9 октября по 7 апреля через пролив в обе стороны перевезли 121 053 пассажира, 97 019 единиц автотранспорта и 12 081 железнодорожный вагон.

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