У крымчанина, оставившего человека инвалидом в ДТП, взыскивают 250 тысяч

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму у водителя, оставившего человека инвалидом в результате ДТП, взыскивают 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Авария произошла еще в 2021 году. В машину жителя Белогорского района врезался ВАЗ-2106. Водитель «шестерки» на большой скорости выехал на встречную полосу. Там машины и столкнулись.

– В результате травм средней тяжести, полученных вследствие дорожно-транспортного происшествия, мужчина стали инвалидом, – отметили в прокуратуре.

Водителя «Жигулей» привлекли к административной ответственности. Мужчина не компенсировал ущерб инвалиду. Поэтому прокуратура подала исковое заявление. Если суд удовлетворит его, инвалид получит 250 тысяч рублей.