Крымчанину дали четыре года колонии за 430 грамм наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Черноморском районе 46-летнего местного жителя признали виновным в незаконном хранение и изготовлении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Крымчанин нашел дикорастущую коноплю и высушил ее. В общей сложности мужчина изготовил 200 грамм каннабиса и 230 грамм гашишного масла. Все это у фигуранта изъяли правоохранители. Суд приговорил крымчанина к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок житель республики будет в исправительной колонии строгого режима.