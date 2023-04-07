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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 8:42

Крымчанину дали четыре года колонии за 430 грамм наркотиков

Мужчина высушил дикорастущую коноплю
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Черноморском районе 46-летнего местного жителя признали виновным в незаконном хранение и изготовлении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Крымчанин нашел дикорастущую коноплю и высушил ее. В общей сложности мужчина изготовил 200 грамм каннабиса и 230 грамм гашишного масла. Все это у фигуранта изъяли правоохранители. Суд приговорил крымчанина к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок житель республики будет в исправительной колонии строгого режима.