Наркозакладчику из Евпатории грозит 20 лет колонии

Парень подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На одной из улиц Симферополя полицейские задержали 23-летнего жителя Евпатории. Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым, парень подозревается в покушении на сбыт наркотиков.

– В ходе общения с сотрудниками полиции парень признался, что у него в телефоне имеется фотография с местом закладки наркотического средства «соль». Изучив предоставленный телефон с географическими координатами, сотрудники полиции недалеко, под деревом обнаружили мини-склад наркотических средств, – рассказали в ведомстве.

По словам молодого человека, он приобрел наркотики через один из мессенджеров, чтобы впоследствии продавать их в Евпатории путем закладок.

Экспертиза показала, что в тайнике находилось свыше 40 грамм метилмефедрона. Возбуждено уголовное дело по статье 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ – «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Парня арестовали, ему грозит до 20 лет колонии.

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