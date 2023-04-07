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НовостиОбщество7 апреля 2023 9:46

«Обойдемся без Запада»: в Крыму назвали странной реакцию «цивилизованного мира» на угрозы Киева

Константинов: «цивилизованный мир» странно отреагировал на угрозы Киева крымчанам
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Западные страны, относящие себя к «цивилизованному миру», странно отреагировали на угрозы агрессии в отношении жителей Крыма со стороны Киева. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Представители украинской власти не раз заявляли о подготовке к захвату Крыма. Звучали заявления о том, что это якобы произойдет в ближайшие 5-7 месяцев.

– Несколько смущает странная реакция, а точнее ее отсутствие, на весеннее обострение крымской темы в оккупированном Киеве со стороны тех стран, которые принято называть «цивилизованным миром», – сказал Константинов агентству РИА Новости.

Однако, по его словам, к этому в Крыму привыкли еще с 2014 года. Тогда представители западных стран и участники госпереворота в Киеве «черное называли белым и наоборот». Константинов подчеркнул, что Запад либо не замечает, либо же поощряет преступления киевской власти.

– Что ж, обойдемся без Запада, – заключил руководитель крымского парламента.

Напомним, в Крыму ответили на заявления представителей офиса президента Украины о возможности переговоров по полуострову. Заместитель председателя республиканского парламента Ефим Фикс назвал планы дойти до Крыма якобы в результате контрнаступления мечтами и «отвлечением от реальных дел».