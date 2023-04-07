В Крыму вернут в госсобственность два земельных участка на Арабатской стрелке

Незаконные владельцы обязаны вернуть земельные участки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму суд обязал вернуть в госсобственность незаконно переданные в частные руки земельные участки на берегу Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Два участка площадью 0,1 га каждый, расположенные за границей населенных пунктов Семисотского сельсовета в Ленинском районе, были переданы под индивидуальное дачное строительство еще в 2010 году.

– Согласно законодательству, земельные участки, расположенные в водоохранной зоне моря, не подлежали приватизации посредством передачи в частную собственность. Кроме того, местная администрация не имела полномочий по распоряжению землями водного фонда. Ранее по иску прокурора распоряжение районной администрации признано незаконным и отменено, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура направила в суд иск с требованием признать недействительными государственные акты на право собственности на эти участки. Суд требования прокурора удовлетворил.

– Незаконные владельцы обязаны вернуть земельные участки, – добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее суд обязал администрацию Евпатории рекультивировать полигон отходов в поселке Мирный. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры

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