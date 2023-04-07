София, Ева и Артем: стало известно, как севастопольцы называют детей в 2023 году

В первые три месяца 2023 года в Севастополе родилось 852 малыша Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рождение ребенка - одна из самых больших радостей в жизни. С начала 2023 года в Севастополе появилось много счастливых родителей - в городе-герое родились 852 малыша. Как рассказали в пресс-службе правительства города, среди новорожденных 444 мальчика и 408 девочек.

- Впервые стали родителями 363 семьи, 127 семей вступили в ряды многодетных родителей, а в трех севастопольских семьях появился шестой малыш, -говорится в сообщении.

Названы и самые популярные имена для новорожденных. Так, мальчиков чаще всего называли Михаил, Александр, Максим, Артем, Лев и Иван, а девочек - София, Мария, Алиса, Милана, Александра, Ева, Елизавета.

Вместе со свидетельством о рождении в городе-герое родителям новорожденных вручали и памятные знаки «Рожденному в Севастополе».

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, какими необычными именами называют своих детей крымчане.