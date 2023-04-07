В Севастополе завели уголовное дело о ДТП с погибшим мотоциклистом

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В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 4 апреля в 16.36. 56-летний мужчина ехал за рулем Mercedes по проспекту Генерала Острякова. В районе дома №60 водитель решил развернуться. При этом он не уступил дорогу попутному мотоциклу Suzuki. В итоге транспортные средства столкнулись. От удара мотоциклиста отбросило в автобус, который стоял на остановке. В результате ДТП погиб 27-летний водитель двухколесного транспорта.

– Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», – отметили в МВД.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Полицейские допросят очевидцев и водителя авто. Сотрудники МВД дадут правовую оценку действиям всех участников происшествия.

– Назначены автотехнические экспертизы транспортных средств-участников ДТП и видеотехническая экспертиза, – сообщили в полиции.

Согласно законодательству, за совершение такого преступления грозит до пяти лет лишения свободы.