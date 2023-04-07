Крымские медики получили 24 новых автомобиля скорой помощи

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Медицинским работникам Крыма передали 24 новых автомобиля скорой помощи на базе УАЗ 128811. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Спецтранспорт закуплен на федеральные средства по распоряжению правительства РФ. 23 автомобиля класса «В» и 1 автомобиль класса «С» оснащены медоборудованием и изделиями медицинского назначения в соответствии с действующими стандартами.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Один автомобиль передан медицине катастроф, пять – Симферопольской станции скорой помощи, по три машины получили Керченская, Феодосийская, Ялтинская, Евпаторийская, Джанкойская и Красноперекопская станции. Ключи заведующим станций вручала первый замминистра здравоохранения РК Ольга Растригина.

– Поддержка Правительства позволяет нам своевременно обновлять автопарк службы «скорой помощи», с 2014 года было закуплено 326 специализированных автомобилей, – отметила Растригина. – Машины, переданные подстанциям сегодня, уже зарегистрированы, поставлены на учет и в ближайшее время выйдут на линию. Они будут использоваться в сельской местности

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