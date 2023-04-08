Погода на 8 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

Апрель в Симферополе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 апреля на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

В Симферополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +10...+12°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло +11…+13°.

- Без существенных осадков, в ночные и утренние часы вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +12°…+13°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Алуште +10°…+12°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +12…+13°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Керчи +11…+12°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +12…+13°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +10…+11°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями

В Джанкое +10…+12°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +10…+11°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +11…+12°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +8…+10°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50