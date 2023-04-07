В Крыму началась выдача земельных участков участникам спецоперации

Фото: Министерство информации Крыма

Сегодня, 7 апреля, власти Крыма начали выдавать документы на получение участков земли крымчанам-участникам специальной военной операции. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров РК Анна Анюхина, передает Крымская газета.

По данным Анюхиной, на данный момент к выдаче готовы 512 участков. Расположены они в поселке Лесновка Сакского района.

– Право частной собственности будет выдано на основании приказа, который сегодня вручили крымчанам, – сказала вице-премьер.

Напомним, 5 апреля мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе начали выдачу уведомлений о возможности предоставления земельных участков участникам СВО, их уже получили 46 сотрудников Росгвардии и ОМОНа.

В декабре 2022 года Госсовет Крыма принял закон о бесплатном выделении земельных наделов ветеранам и инвалидам СВО. Планируется выдавать участки у моря в четырех районах республики: Ленинском, Сакском, Черноморском и Раздольненском. Все они будут обеспечены необходимой инфраструктурой.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50