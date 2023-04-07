Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В аллеях у Вечного огня в Симферополе высадили около тысячи маргариток. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Около 1000 маргариток украсили аллеи у Вечного огня в Симферополе, – говорится в сообщении.

Цветы высадили сотрудники муниципального учреждения «Город». Что же касается рассады, то ее вырастили в симферопольском «Горзеленхозе».

Напомним, в крымской столице стартовала первая весенняя высадка цветов. Сотрудники МБУ «Горзеленхоз» высадили порядка 500 штук виолы. Эти цветы появились на клумбах в Казанском сквере или сквере имени Валерия Ермака. Высадка продолжится в сквере Победы и сквере имени Братьев Айвазовских. Следующим этапом станет высадка на военном кладбище ко Дню освобождения Симферополя. Также началась высадка цветов в вазоны, которые будут украшать центральные улицы до начала лета.