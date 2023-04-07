В Симферопольское водохранилище выпустили 50 тысяч мальков белого амура и толстолобика

Фото: телеграм-канал Андрея Савчука

Сегодня, 7 апреля, сотрудники ГБУ РК «Крымский рыбопитомник» выпустили в Симферопольское водохранилище 50 тысяч мальков белого амура и толстолобика. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

– В этом году будут зарыблять четыре водохранилища: Бахчисарайское, Симферопольское, Феодосийское и Ленинское. <…> В период с апреля по май в эти водохранилища планируется выпустить около 1 миллиона мальков, – написал Савчук в своем телеграм-канале.

С 2019 года сотрудники ГБУ РК «Крымский рыбопитомник» вырастили и выпустили в водоемы больше 4 миллионов штук молоди пресноводных рыб.

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