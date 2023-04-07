На выходных в Крыму потеплеет до 18 градусов

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В субботу и воскресенье, 8 и 9 апреля, в Крыму ожидается потепление, максимальная температура воздуха составит 18 градусов. Об этом сообщили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в субботу в Крыму будет облачно с прояснениями, временами ожидается небольшой дождь. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов, а днем потеплеет до 9-14 градусов.

В воскресенье будет переменная облачность без осадков. В Крыму ожидается восточный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса, а днем – 16-18 градусов.