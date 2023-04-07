В Симферополе прошла акция, посвященная Всемирному дню здоровья

В столице Крыма прошла акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню здоровья
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Сегодня, 7 апреля, в столице Крыма прошла акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню здоровья. В мероприятии, организованном ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», приняли участие студенты и преподаватели Медицинской академии КФУ им. В. И. Вернадского, а также сотрудники ООО «СМК «Крыммедстрах».
Мероприятие было организовано ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Участники акции прошли прошли 10 тысяч шагов по набережной реки Салгир
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Участники акции прошли прошли 10 тысяч шагов по набережной реки Салгир
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Участники прошли прошли 10 тысяч шагов по набережной реки Салгир. Также в рамках акции медики поговорили со студентами о важности соблюдения принципов ЗОЖ и отказа от вредных привычек.
– Всем необходимо знать десять главных принципов ЗОЖ – не курить, следить за массой тела, употреблять больше фруктов и овощей, регулярно заниматься физкультурой, отказаться от употребления алкоголя, высыпаться, чаще мыть руки, тщательно мыть и термически обрабатывать продукты, стараться минимизировать стресс, регулярно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, – отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РК, главврач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.
в рамках акции медики поговорили со студентами на тему важности соблюдения принципов ЗОЖ и отказа от вредных привычек
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Участникам акции напомнили десять главных принципов здорового образа жизни
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Специалист напомнил о важности регулярной физической нагрузки. Перенапрягаться при этом не стоит – избыточная физическая активность может ослабить организм и вызвать развитие заболеваний.
– Очень доступной и полезной для всех возрастов и практически любого уровня физической подготовки является ежедневная прогулка на свежем воздухе, не менее 45 минут непрерывной ходьбы в любом темпе, – советует Мещеряков.
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