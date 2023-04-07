В Симферополе прошла акция, посвященная Всемирному дню здоровья

В столице Крыма прошла акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню здоровья Фото: Виталий ПАРУБОВ

Сегодня, 7 апреля, в столице Крыма прошла акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню здоровья. В мероприятии, организованном ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», приняли участие студенты и преподаватели Медицинской академии КФУ им. В. И. Вернадского, а также сотрудники ООО «СМК «Крыммедстрах».

Мероприятие было организовано ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Фото: Виталий ПАРУБОВ

Участники акции прошли прошли 10 тысяч шагов по набережной реки Салгир Фото: Виталий ПАРУБОВ

Участники акции прошли прошли 10 тысяч шагов по набережной реки Салгир Фото: Виталий ПАРУБОВ

Участники прошли прошли 10 тысяч шагов по набережной реки Салгир. Также в рамках акции медики поговорили со студентами о важности соблюдения принципов ЗОЖ и отказа от вредных привычек.

– Всем необходимо знать десять главных принципов ЗОЖ – не курить, следить за массой тела, употреблять больше фруктов и овощей, регулярно заниматься физкультурой, отказаться от употребления алкоголя, высыпаться, чаще мыть руки, тщательно мыть и термически обрабатывать продукты, стараться минимизировать стресс, регулярно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, – отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РК, главврач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.

в рамках акции медики поговорили со студентами на тему важности соблюдения принципов ЗОЖ и отказа от вредных привычек Фото: Виталий ПАРУБОВ

Участникам акции напомнили десять главных принципов здорового образа жизни Фото: Виталий ПАРУБОВ

Специалист напомнил о важности регулярной физической нагрузки. Перенапрягаться при этом не стоит – избыточная физическая активность может ослабить организм и вызвать развитие заболеваний.

– Очень доступной и полезной для всех возрастов и практически любого уровня физической подготовки является ежедневная прогулка на свежем воздухе, не менее 45 минут непрерывной ходьбы в любом темпе, – советует Мещеряков.

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