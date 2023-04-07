Власти Керчи ищут возможность установить пандус инвалиду, информацию о нарушении прав которого проверяет Следком

Власти Керчи ищут возможность для установки пандуса в доме инвалида-колясочника. Фото: пресс-служба администрации Керчи/Вконтакте

Власти Керчи ищут возможность, чтобы профинансировать установку пандуса для инвалида- колясочника в одной из многоэтажек. Об этом сообщила администрация города.

Напомним, накануне Следком Крыма начал проверку по сообщениям СМИ о нарушении прав на доступную среду супружеской пары с ограниченными возможностями в Керчи. Сообщалось, что жительница дома, которая передвигается в инвалидном кресле, уже три года не может выйти из квартиры. А ее пожилой супруг также с трудом передвигается с помощью ходунков.

В администрации города сообщили, что 24 марта с женщиной встретился первый замглавы города Олег Шевченко и разъяснил порядок установки электроподъемника.

- Договорились, что волонтёрская организация организует выезд на место, чтобы рассчитать стоимость его установки. Расчет произведен. На сегодняшний день администрацией города Керчи изыскивается возможность финансирования установки подъёмной конструкции, - сообщает пресс-служба администрации.

Власти Керчи также заверили, что уделяют внимание обеспечению доступности для маломобильных граждан. В частности, предусматривают занижение бордюров при разработке проектов благоустройства, а в подъездах при необходимости монтируют пандусы и подъемные механизмы.

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