Двое крымчан получили по почте ЛСД и сели на четыре года

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В Армянске 32-летнего и 28-летнего местных жителей признали виновными в покушении на сбыт ЛСД. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Молодые люди решили вместе торговать наркотиками. Один из них заплатил 12 тысяч рублей за 20 марок ЛСД.

– Наркотики должны были прибыть в отделение почтовой связи Армянска, – пояснили в прокуратуре.

Когда крымчане пришли за посылкой, их задержали сотрудники ФСБ. Суд приговорил каждого из них к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок они будут в исправительной колонии строгого режима.