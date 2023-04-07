В Керчи переселенцам из зоны строительства Крымского моста вручили ключи от новых квартир

В новом жилом доме получат квартиры 26 семей-переселенцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Керчи переселенцам из зоны строительства Крымского моста вручили ключи от квартир в новом доме по улице Рыбаков, 1. Первыми жилье получили три семьи, ожидающие переселения из микрорайона Цементная слободка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

- Уверен, жильцы останутся довольны новым жильем в хорошем районе, - отметил глава города Святослав Брусаков, слова которого цитирует пресс-служба.

В течение нескольких недель заселиться в новый построенный четырехэтажный дом в районе Марат смогут все 26 семей, ожидающих переселения.

Первым трем семьям ключи от квартир вручил глава администрации Святослав Брусаков. Фото: администрация Керчи/Вконтакте

Напомним, жилой дом для переселенцев микрорайона Цементная слободка, который попал мод снос из-за строительства Крымского моста, ввели в эксплуатацию в конце февраля. Дом насчитывает 42 квартиры. В нем также получат квартиры льготники из категории детей-сирот.

До начала строительства транспортного перехода через Керченский пролив в микрорайоне Цементная слободка находились одноэтажные постройки 50-х годов прошлого столетия.

Первые два трехэтажных дома для переселенцев были построены еще в 2017 году в микрорайоне «Солнечный». В них переехали 80 семей из Верхней Цементной слободки.

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