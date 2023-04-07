В Керчи повысили оплату за услуги детских садов

Новые трарифы прошли процедуру согласования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Керчи повысили оплату за пребывание детей в детских садах. Соответствующее постановление подписал глава администрации Святослав Брусаков.

- Тарифы разработаны министерством образования, прошли процедуру утверждения в Государственном комитете по ценам и тарифам. После всех согласований вышло постановление Совета министров РК, в котором максимальная цена за уход и присмотр за ребенком в детском саду составляет 181,56 рублей, - пояснил замглавы администрации города Абдулла Базаков.

Таким образом стоимость одного дня пребывания в детском саду для детей от 3 до 7 лет возросла на 41,06 рублей. Предыдущий тариф был зафиксирован в 2018 году и составлял 140, 50 рублей.

Согласно постановлению, в группах для детей в возрасте от 1 до 3 лет при длительности пребывания 10,5 часов плата установлена в размере 123,46 рублей за день. При максимальном пребывании длительностью 12 часов – 136,17 рублей.

В группах для детей в возрасте от 3-х лет до 7-ми лет при длительности пребывания 10,5 часов плата составит 165,22 рублей за день.

Постановление вступает в силу с апреля 2023 года.

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