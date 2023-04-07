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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 15:22

В Крыму нашли три снаряда времен Великой Отечественной войны

Боеприпасы вывезли на спецполигон и уничтожили
Дмитрий Коренев
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

7 апреля в Крыму обезвредили сразу три 76-миллимитровых артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

Один такой боеприпас был обнаружен в селе Перекоп под Армянском, еще два - в селе Алексеевка Первомайского района.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. К пиротехническим работам было привлечено 6 человек личного состава, 2 единицы техники, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

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