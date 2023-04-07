Под Симферополем опрокинулся КамАЗ: пострадал водитель

Фото: пресс-служба МВД по РК

В пятницу, 7 апреля, в Симферопольском районе опрокинулся КамАЗ, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла около пяти вечера. Мужчина 1988 года рождения ехал за рулем КамАЗа по трассе «Таврида» со стороны Керчи в сторону Севастополя. На 191-м километре дороги водитель не справился с управлением. Грузовик наехал на препятствие и опрокинулся. В результате ДТП пострадал водитель. Мужчину увезли в больницу.

– В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции, – отметили в МВД.