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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 15:52

Под Симферополем опрокинулся КамАЗ: пострадал водитель

Авария произошла на трассе «Таврида»
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В пятницу, 7 апреля, в Симферопольском районе опрокинулся КамАЗ, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла около пяти вечера. Мужчина 1988 года рождения ехал за рулем КамАЗа по трассе «Таврида» со стороны Керчи в сторону Севастополя. На 191-м километре дороги водитель не справился с управлением. Грузовик наехал на препятствие и опрокинулся. В результате ДТП пострадал водитель. Мужчину увезли в больницу.

– В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции, – отметили в МВД.