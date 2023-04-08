Более 20 браконьерских ловушек обнаружили в одном из районов Севастополя

Браконьерские ловушки обнаружила полиция совместно с Севприроднадзором. Фото: полиция Севастополя.

Более 20 самодельных браконьерских ловушек обнаружили в районе Мекензиевых гор сотрудники севастопольской полиции и Севприродназора во время совместного рейда по лесной местности. Ловушки на диких животных были установлены на земле, а также между ветвей кустарников.

- При исследовании лесной территории сотрудниками полиции также был обнаружен брошенный рюкзак с приспособлениями для браконьерства, а именно: ножами, пустыми пакетами, самодельными ловушками и проволокой для их изготовления, - сообщили в полиции города-героя.

Все эти приспособления, по данным специалистов, используются для незаконной охоты. Результатом таких действий становится сокращение популяции некоторых видов животных, особенно в период их размножения.

Подобные рейды совместно с сотрудниками полиции в Севастополе проводятся регулярно. Инспекторы лесоохраны используют для этих целей приборы ночного видения, тепловизоры и автомобили высокой проходимости.

B некоторых случаях для задержания браконьеров прибегают к тактике скрытого наблюдения.

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