150 кубов отработанных покрышек собрали в Кореизе, Алупке, Гурзуфе и Краснокаменке. Фото: Янина Павленко/Telegram

В ходе уборки территории в Большой Ялте собрали 16 КамАзов с отработанными покрышками. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

- Два КамАза собрали в Кореизе, четыре – в Алупке, десять - в Гурзуфе и Краснокаменке. В общей сложности это более 150 кубов,- сообщила Павленко.

Покрышки относятся к IV классу опасности. Их запрещено складировать на площадках ТКО, выбрасывать в лесополосы, на обочины, косогоры, балки, общественные территории и другие непредназначенные для этого места.

Свидетелей выброса покрышек власти Ялты просят фиксировать данные факты на телефон, а номера машин отправлять в муниципальный контроль, чтобы виновника могли привлечь к административной ответственности.

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