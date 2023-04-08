В Севастополе сторож украл из образовательной организации 22 ноутбука на 1,5 миллиона рублей

Мужчина сбывал ноутбуки знакомым Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Севастополе сторож украл из одного из городских учреждений образования оргтехнику на сумму более 1,5 миллиона рублей. Как сообщает полиция города-героя, 30-летний мужчина похищал принадлежащие организации ноутбуки во время дежурств.

- Поскольку в учреждении проходил ремонт служебных помещений, администрация заметила пропажу ноутбуков не сразу, - отметили в полиции Севастополя.

Всего за несколько месяцев мужчина успел похитить и сбыть 22 ноутбука. Когда его задержали сотрудники уголовного розыска, он признался, что компьютерную технику продавал своим знакомым и сбывал в ломбарды, а деньги тратил на собственные нужды.

Часть оргтехники полиция изъяла и сейчас ищет остальное.

Против сторожа завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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