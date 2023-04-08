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НовостиОбщество8 апреля 2023 10:27

В Севастополе сторож украл из образовательной организации 22 ноутбука на 1,5 миллиона рублей

Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Мужчина сбывал ноутбуки знакомым

Мужчина сбывал ноутбуки знакомым

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Севастополе сторож украл из одного из городских учреждений образования оргтехнику на сумму более 1,5 миллиона рублей. Как сообщает полиция города-героя, 30-летний мужчина похищал принадлежащие организации ноутбуки во время дежурств.

- Поскольку в учреждении проходил ремонт служебных помещений, администрация заметила пропажу ноутбуков не сразу, - отметили в полиции Севастополя.

Всего за несколько месяцев мужчина успел похитить и сбыть 22 ноутбука. Когда его задержали сотрудники уголовного розыска, он признался, что компьютерную технику продавал своим знакомым и сбывал в ломбарды, а деньги тратил на собственные нужды.

Часть оргтехники полиция изъяла и сейчас ищет остальное.

Против сторожа завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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