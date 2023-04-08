Развожаев: стрельба в Севастополе связана с учениями флота

Севастопольцев предупредили об учениях ЧФ Фото: Юлия МАРКИНА

В Севастополе идет учебная стрельба Черноморского флота. Об этом у себя в Telegram сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, как и накануне учебная стрельба осуществляется на Северном молу.

- В городе все спокойно, заверил Развожаев.

Напомним, в пятницу 7 апреля власти Севастополя также сообщали об учебной стрельбе флота на Северном молу.

Перед этим, 6 апреля, горожан предупредили о громких звуках, связанных с работой МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы. Пиротехники уничтожали боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Речь, в частности, шла о немецкой авиабомбе SD-250.

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