Почти 4 тысячи растений высадили в Ялте в рамках акции «Посади дерево жизни»

Высадка оливковой рощи в парке Годлевского в Алупке. Фото:Янина Павленко/Telegram

Почти четыре тысячи растений высадили на территории Большой Ялты в рамках акции «Посади дерево жизни». Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. В частности, по ее словам, идет высадка оливковой рощи в парке Годлевского в Алупке.

- Масштабное озеленение региона стартовало! Работы идут по всей территории Большой Ялты – от Гурзуфа до Фороса, - отметила Павленко.

Участие в проекте принимают как сотрудники «Зеленстроя», так и чиновники из администрации, а также депутаты, студенты и школьники.

Напомним, 25 марта на общегородской субботник в Ялте вышли 2,5 тысячи человек. В целом им удалось собрать 21 тонну мусора, который вывозили двенадцать КамАзов.

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