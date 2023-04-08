Спасатели передали пострадавшего в руки медиков. Фото: скриншот из видео/ГУ МЧС по РК

В Бахчисарайском районе мужчина сорвался со скалы. Как сообщает ГУ МЧС по РК, сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило сегодня в 11 утра.

- Очевидец сообщил о том, что в районе села Предущельное мужчина сорвался с восьмиметровой скалы и упал на камни, - сообщили в МЧС.

К месту происшествия выехали специалисты горной поисково-спасательной части спецотряда МЧС.

Спасатели нашли пострадавшего мужчину, транспортировали его и передали бригаде медиков.

С начала года в горах Крыма сотрудники МЧС спасли 32 человека.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50