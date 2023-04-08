Ремонт дороги от границы с Херсонской областью закончат до 16 апреля

Ремонт дороги граница с Херсонской областью- Симферополь - Алушта - Ялта. Фото: пресс-служба Крымавтодора.

Ремонтные работы на автодороге, ведущей от границы с Херсонской областью в направлении Симферополя, Алушты и Ялты продлятся до 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Крымавтодора. По данным ведомства, дорожное покрытие на участке 138-170 километр сильно изношено, сейчас рабочие снимают его фрезой.

- Наблюдаются явные деформации основания, сдвижки покрытия вследствие тектонических разрушений, - сообщили в Крымавтодоре.

В последующем, на месте срезанных участков дороги, будет уложен новый слой асфальтобетона.

Как отметили в Крымавтодоре, дорога проходит в горной местности, с многочисленными спусками, подъемами и серпантинами.

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