Погода на 9 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

В Симферополе переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 апреля на Крымском полуострове пройдет без природных аномалий.
- Без существенных осадков, в ночные и утренние часы вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +15...+17°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +12…+14°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +12°…+13°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +10°…+11°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +12…+13°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +11…+12°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +11…+12°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +10…+12°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +14…+16°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +14…+13°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Белогорске +11…+15°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море +8…+10°.
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