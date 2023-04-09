Погода на 9 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 апреля на Крымском полуострове пройдет без природных аномалий.

- Без существенных осадков, в ночные и утренние часы вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +15...+17°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +12…+14°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +12°…+13°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +10°…+11°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +12…+13°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +11…+12°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +11…+12°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +10…+12°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +14…+16°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +14…+13°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +11…+15°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море +8…+10°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50