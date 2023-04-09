Горный гидротоннель для водоснабжения Ялты готов на 80%

Все работы подрядчик планирует завершить к концу августа. Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

Гидротоннель, который будет проходить через горную гряду Крыма для подачи воды в Ялту, готов на 80%. Об этом сообщил замдиректора строительной компании «ПРиСС» Андрей Булыгин.

По его словам, сооружение состоит из тоннеля общей длиной в 7,5 километра, а до смычки осталось пройти еще километр горной породы. На сегодняшний день строители смогли пробурить 4,6 километра.

- Весь проект представляет собой тоннель длиной в 7,5 километра. Есть около полутора километров тоннеля, который уже был изготовлен с южной стороны, он уже отремонтирован нами, там уже все сделано. Когда произойдет смычка, разбираем щит, создаем лоток (для воды) и устанавливаем электрику по всему тоннелю – сейсмические и прочие датчики. Смычку ожидаем к концу августа, - сообщил Булыгин РИА Новости.

Он также добавил, что все работы подрядчик планирует завершить к концу августа.