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НовостиОбщество9 апреля 2023 8:23

Православные христиане Крыма празднуют Вербное Воскресенье

Глава Крыма Сергей Аксенов 9 апреля поздравил православных крымчан с Вербным Воскресеньем
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: Сергей Аксенов/ВК

Фото: Сергей Аксенов/ВК

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с праздником Входа Господня в Иерусалим, который в этом году отмечается 9 апреля.

- Сегодня Вербное Воскресенье. Православная Церковь вспоминает великое событие - Вход Господень в Иерусалим, где народ радостно приветствовал Его криками «Осанна» и пальмовыми ветвями, - отметил Аксенов.

Он также добавил, что в этот день многие крымчане идут в храмы, чтобы освятить вербы. Глава Крыма пожелал достойно провести Страстную неделю и с радостью встретить Светлое Христово Воскресение.