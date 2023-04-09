Православные христиане Крыма празднуют Вербное Воскресенье

Фото: Сергей Аксенов/ВК

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с праздником Входа Господня в Иерусалим, который в этом году отмечается 9 апреля.

- Сегодня Вербное Воскресенье. Православная Церковь вспоминает великое событие - Вход Господень в Иерусалим, где народ радостно приветствовал Его криками «Осанна» и пальмовыми ветвями, - отметил Аксенов.

Он также добавил, что в этот день многие крымчане идут в храмы, чтобы освятить вербы. Глава Крыма пожелал достойно провести Страстную неделю и с радостью встретить Светлое Христово Воскресение.