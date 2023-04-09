Онкобольные из новых российских территорий смогут бесплатно проживать в Крыму во время лечения

Фото: Пресс-служба Минздрава Крыма

Онкобольные из новых российских территорий могут получить жилье в Крыму в период лечения. Такое поручение дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения республики, пациенты, болеющие раком, регулярно приезжают на полуостров для лечения, однако часто они сталкиваются с проблемой размещения. Так как в круглосуточном наблюдении они не нуждаются, власти решили обеспечить их жильем.

- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил рассмотреть возможность обеспечения таких пациентов временным жильем, - отметили в ведомстве.

Заметим, накануне во время рабочего визита министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко лично посетил Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова, осмотрел отделения онкодиспансера в крымской столице и провел беседы с сотрудниками и пациентами.