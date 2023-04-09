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НовостиОбщество9 апреля 2023 14:27

Пациенты из новых регионов России будут получать медпомощь в крымских больницах бесплатно

На полуостров регулярно приезжает большое количество жителей Херсонской и Запорожской областей
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
В Симферополе может появиться современный онкодиспансер

В Симферополе может появиться современный онкодиспансер

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пациенты из новых российских регионов, которые приезжают в Крым на лечение, получают помощь в медицинских учреждениях бесплатно. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Константин Скорупский.

По его словам, из-за того, что на полуостров приезжает большое количество жителей Херсонской и Запорожской областей, в крымском онкодиспансере появился еще один врач-онколог.

Напомним, в Симферополе может появиться современный онкодиспансер. Такое предложение в скором времени будет вынесено на рассмотрение в федеральный центр.