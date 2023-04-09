В Бахчисарайском районе мужчина сорвался с восьмиметровой скалы

Фото: МЧС РК

В Бахчисарайском районе мужчина сорвался со скалы высотой восемь метров на камни, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Во время прогулки житель Бахчисарая упал с горы прямо на камни. К счастью, рядом находился очевидец, который быстро позвонил на горячую линию. На месте приехали спасатели и оказали ему помощь.

- Очевидец сообщил о том, что в районе села Предущельное Бахчисарайского района мужчина сорвался с восьмиметровой скалы и упал на камни, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС России нашли пострадавшего и передали его сотрудникам «скорой» помощи. Однако на данный момент о состоянии мужчины ничего не известно.