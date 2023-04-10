Погода на 10 апреля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

В Ялте воздух прогреется до плюс 14 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 апреля на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Днем местами кратковременный дождь, в ночные и утренние часы вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, утром и днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +14...+16°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный ветер 10-15 м/с., тепло +15…+17°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +12°…+14°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +13°…+14°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +12…+13°, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +11…+12°, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +12…+14°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +12…+13°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +12…+13°, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Пасмурно.

В Армянске +12…+13°, северо-восточный ветер 5-9 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +12…+13°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +8…+11°.

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