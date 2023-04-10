В Крыму бесследно исчез 82-летний житель Симферополя

Виктор Овсиенко. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры ищут Виктора Овсиенко из Симферополя. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым рассказали, что он исчез 6 апреля 2023.

- Помогите найти человека. Пропал Овсиенко Виктор Гаврилович, 82 года (1940 года рождения), город Симферополь, - такой пост появился в соцсети.

Ориентировка на пропавшего. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Пожилой мужчина 6 апреля в 9 часов утра ушел из дома по делам и до сих пор не вернулся.

- Несмотря на свой возраст Виктор Гаврилович очень активный человек, однако по заверению родственников раньше никогда не пропадал, - отметили волонтеры.

Приметы пропавшего: 170 сантиметров рост, нормальное телосложение, седые волосы и зелено-голубые глаза.

Пожалуйста, если вы видели этого человека, то обязательно позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 7005452 или 112. Все звонки бесплатные.

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