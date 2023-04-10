Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для путешествий на Пасху 2023

Набережная Ялты. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ялта попала в рейтинг мест, где много желающих отдохнуть на Пасху, которая в этом году отмечается 16 апреля. Эксперты сервиса бронирования жилья Твил.ру сообщили, что крымский курорт занял девятое место, если брать во внимание количество зарезервированных на это время номеров в гостиницах и отелях.

По сути, неплохой результат, учитывая, что в настоящее время международный аэропорт имени Ивана Айвазовского, который находится в Симферополе, временно закрыт.

Топ-10 самых популярных направлений для путешествий на Пасху 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):

Сочи, 2968

Санкт-Петербург, 2706

Кисловодск, 2919

Москва, 2783

Калининград, 2202

Казань, 2811

Пятигорск, 2297

Анапа, 1462

Ялта, 3271

Геленджик, 2800.

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