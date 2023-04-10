Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для путешествий на Пасху 2023

Набережная Ялты.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ялта попала в рейтинг мест, где много желающих отдохнуть на Пасху, которая в этом году отмечается 16 апреля. Эксперты сервиса бронирования жилья Твил.ру сообщили, что крымский курорт занял девятое место, если брать во внимание количество зарезервированных на это время номеров в гостиницах и отелях.
По сути, неплохой результат, учитывая, что в настоящее время международный аэропорт имени Ивана Айвазовского, который находится в Симферополе, временно закрыт.
Топ-10 самых популярных направлений для путешествий на Пасху 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):
Сочи, 2968
Санкт-Петербург, 2706
Кисловодск, 2919
Москва, 2783
Калининград, 2202
Казань, 2811
Пятигорск, 2297
Анапа, 1462
Ялта, 3271
Геленджик, 2800.
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