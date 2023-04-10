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НовостиОбщество10 апреля 2023 6:16

Появилось видео, как в Севастополе искали браконьерские ловушки на косуль и кабанов

Инспекторы Севприроднадзора сняли 20 петель, установленных на диких животных
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Петли-ловушки нашли в лесах Севастополя. Фото: кадр видео Севприроднадзор/VK

Петли-ловушки нашли в лесах Севастополя. Фото: кадр видео Севприроднадзор/VK

В лесах Севастополя обнаружили 20 браконьерских ловушек на диких животных. В пресс-службе Севприроднадзора сообщили, что все приспособления сняты.

- При патрулировании территории лесов удалось обнаружить браконьерские петли, установленные на копытных животных – косулю и кабана, - рассказали в ведомстве, отметив, что найдено и снято два десятка петель-ловушек.

Главная целью рейда, который проводился вместе с сотрудниками УМВД России по городу Севастополю, - выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства.

- Сейчас диким животным ничего не угрожает. За территорией лесов усилен контроль, - подчеркнули в ведомстве.

Пользователи соцсети восторженно отреагировали на эту новость:

- Молодцы, что начали бороться с браконьерами. Надеюсь, что злодеев найдут. Очень хочется узнать, что же будет дальше.

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