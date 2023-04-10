На трассе «Таврида» под Севастополем легковушка слетела в кювет и загорелась

Фото: УМВД России по Севастополю
Накануне, 9 апреля, на трассе «Таврида» под Севастополем произошла дорожная авария. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, легковой автомобиль вылетел с дороги, протаранил технологическую лестницу, опрокинулся и загорелся.
Фото: УМВД России по Севастополю
Фото: УМВД России по Севастополю
– Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем LADA Priora выехал за пределы проезжей части вправо, где произвел наезд на препятствие (технологическая лестница) с последующем опрокидыванием и возгоранием автомобиля, – говорится в сообщении.
Фото: УМВД России по Севастополю
В ведомстве уточнили, что в ДТП никто не пострадал. Водитель «Приоры» был трезв. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в минувшую пятницу на трассе «Таврида» в Симферопольском районе опрокинулся КамАЗ, в результате чего пострадал водитель. Мужчину увезли в больницу.
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