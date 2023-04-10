Крымчанину грозит десять лет колонии за 130 граммов марихуаны

Фото: УМВД России по Республике Крым

37-летний житель Керчи обвиняется в хранении крупной партии наркотиков без цели сбыта (часть 2 статьи 228 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

В ходе предварительного расследования было установлено, что мужчина сорвал дикорастущую коноплю, принес ее домой, высушил и измельчил. «Гербарий» он хранил на балконе в бумажных свертках и полимерном пакете.

Увидев, что в его подъезд заходят полицейские, мужчина собрал весь каннабис в один пакет и выкинул его в окно.

– Во время осмотра территории, прилегающей к дому, сотрудниками полиции на земле обнаружен и изъят принадлежащий злоумышленнику пакет предположительно с наркотическим содержимым. Согласно результатам экспертизы изъятая растительная масса является наркотическим средством – каннабис (марихуана), общей массой 131,643 граммов, – рассказали в МВД.

Мужчине грозит 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50